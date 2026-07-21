Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Büroraum - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(mh) Unbekannte Täter sind in Paderborn zwischen Sonntag, 19. Juli, 20.55 Uhr, und Montag, 20. Juli, 12.25 Uhr, in einen Büroraum An der Talle eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Einbrecher beschädigten ein Fenster, um in das Gebäude zu gelangen. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden. (cr)

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