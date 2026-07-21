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Polizei Paderborn

POL-PB: Brand zweier Müllcontainer - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Bad Lippspringe (ots)

(cr) Nach dem Brand eines Müllcontainers an der Straße Arminiuspark sowie einer Mülltonne an der Anschrift Friedrich-Wilhelm-Weber-Platz am Montagnachmittag, 20. Juli, in Bad Lippspringe sucht die Polizei Zeugen. Ein Anwohner hatte den brennenden Müllcontainer auf dem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus an der Straße Arminiuspark, gegen 13.30 Uhr, bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Diese konnte den Brand zeitnah löschen. Der Mülleimer und eine angrenzende Hecke wurden beschädigt. Durch die gekippten Fenster zog Rauch in das Treppenhaus des Gebäudes. Ein Gebäudeschaden entstand nicht. Rund eine Stunde später meldete ein Zeuge eine brennende Mülltonne auf dem Innenhof eines Gebäudekomplexes am Friedrich-Wilhelm-Weber-Platz. Die alarmierte Feuerwehr konnte die Mülltonne löschen, die durch den Brand komplett zerstört wurde. Die umliegenden Gebäude wurden nicht beschädigt.

Wie es zu den Bränden kam, ist zurzeit noch unklar. Dass die Abfallbehälter vorsätzlich in Brand gesetzt wurden, kann nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen dazu laufen. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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