Polizei Paderborn

POL-PB: Unfall mit lebensgefährlich verletztem Pedelecfahrer auf der B64 - Autofahrer flüchtet vom Unfallort - Die Polizei sucht Zeugen

Delbrück (ots)

(mh) Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B64 bei Delbrück hat sich ein Pedelecfahrer am späten Montagnachmittag, 20. Juli, lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Der ebenfalls beteiligte Autofahrer ist flüchtig. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Der 81-jährige Pedelecfahrer überquerte die B64 gegen 16.45 Uhr von der Straße "Auf dem Busche" aus kommend, als ein Auto, welches auf der Bundesstraße von Rietberg in Richtung Delbrück fuhr, frontal mit ihm zusammenstieß. Obwohl der Radfahrer auf die Motorhaube des Fahrzeugs geschleudert wurde und zu Boden stürzte, wendete der unbekannte Fahrer das Fahrzeug und flüchtete in Richtung Rietberg von der Unfallstelle, ohne sich um den 81-Jährigen zu kümmern. Zeugen leisteten Erste Hilfe und alarmierten die Polizei und den Rettungsdienst. Ein Rettungshubschrauber flog den lebensgefährlich verletzten Radfahrer in ein Krankenhaus nach Bielefeld.

Der flüchtige Fahrer soll Mitte 20 gewesen sein und ein osteuropäisches Aussehen besessen haben. Beim Auto soll es sich um einen dunklen BMW 3er handeln. Das Fahrzeug muss im Frontbereich und im Bereich der Windschutzscheibe stark beschädigt sein. Das Nummernschild des Autos soll eine PB-Kennung gehabt und hinter der Windschutzscheibe gelegen haben.

Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrer oder dem BMW geben können, werden gebeten, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Durch die Bergungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme durch das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Paderborn ist die B64 wahrscheinlich noch bis in den Abend hinein komplett gesperrt.

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