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Polizei Paderborn

POL-PB: Tödlicher Verkehrsunfall auf der L817 bei Lichtenau

Lichtenau (ots)

(ivdh) Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der L817 bei Lichtenau hat sich am Montagmittag, 20. Juli, ein 81-jähriger Pedelecfahrer tödliche Verletzungen zugezogen. Eine 60-jährige Autofahrerin war gegen 12.05 Uhr mit einem Toyota Yaris Cross auf der Husener Straße in Richtung Husen unterwegs. Der Pedelecfahrer fuhr von dem Kleefelder Weg nach links auf die L817 und kollidierte aus bisher ungeklärter Ursache mit dem Toyota. Ersthelfer kümmerten sich um den Verletzten. Für den 81-Jährigen kam jedoch jede Hilfe zu spät. Die Fahrerin wurde leicht verletzt per Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen war die L871 zwischen der Einmündung zur Lichtenauer Straße und der Abfahrt zur K69 bis 15.00 Uhr komplett gesperrt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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