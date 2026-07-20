Polizei Paderborn

POL-PB: Alleinunfall mit leichtverletztem Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Bad Lippspringe (ots)

(mh) Bei einem Alleinunfall auf dem Kreuzweg in Bad Lippspringe hat sich am frühen Sonntagmorgen, 19. Juli, ein Autofahrer leichte Verletzungen zugezogen.

Der 55-Jährige fuhr gegen 04.50 Uhr mit einem Mercedes Benz CLA 250 in Richtung Benhausen. Zwischen den Einmündungen mit dem Renkerweg und dem Kreisverkehr mit der Straße Feldmark und der Lippspringer Straße kam er nach links von der Fahrbahn ab und touchierte einen Baum.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatte der Fahrer das Auto verlassen. Die Beamten entdeckten den Mann leichtverletzt in einem angrenzenden Feld. Da der Verdacht des Alkoholkonsums bestand, wurden ihm Blutproben entnommen. Zudem stellte die Polizei den Mercedes, das Handy und den Führerschein sicher. Der Gesamtschaden an dem Auto beläuft sich auf rund 25.000 Euro.

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