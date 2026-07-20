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Polizei Paderborn

POL-PB: Rauchentwicklung auf einem Feld mit PV-Anlage

Bad Lippspringe (ots)

(ivdh) Am Freitagabend, 17. Juli, entfachte auf einem Feld unterhalb einer PV-Anlage ein Feuer an der Anschrift "Zum Strothebach" in Bad Lippspringe.

Gegen 19:40 Uhr bemerkte ein Zeuge eine Rauchentwicklung und verständigte die Feuerwehr. Eine Unkrautschutzfolie, die unter den PV-Elementen sowie zwischen den Reihen lag, war in Brand geraten. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Brandursache ist vermutlich ein technischer Defekt. Der Gesamtschaden ist Stand der laufenden Ermittlungen. Sollten die PV-Elemente beschädigt sein, kann dieser im siebenstelligen Bereich liegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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