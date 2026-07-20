Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Brandstiftung auf einem Feld gesucht

Delbrück-Westenholz (ots)

(ivdh) Unbekannte setzten am Sonntag, 19. Juli, ein Feld am Kirspelpfad in Delbrück-Westenholz in Brand. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Zeuge bemerkte zur Mittagszeit ein Feuer auf einem Ackerfeld und verständigte einen ansässigen Landwirt. Er pflügte mit einem Traktor samt Egge die brennende Fläche um und löschte dadurch den Brand. Die Feuerwehr und Polizei waren vor Ort ebenfalls im Einsatz. Durch das Feuer wurden ungefähr 1000 Quadratmetern beschädigt und es entstand ein Schaden von rund 2.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

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