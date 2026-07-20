Polizei Paderborn

POL-PB: Unfall nach möglichem illegalem Autorennen - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(mh) Einem Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen, der sich in der Nacht zu Sonntag, 19. Juli, im Kreuzungsbereich des Georg-Marshall-Rings und der Karl-Schurz-Straße in Paderborn zugetragen hatte, ging vermutlich ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen voraus. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei wurde gegen 00.10 Uhr zu dem Unfall alarmiert. Vor Ort stellten die Beamten einen BMW 640d und einen BMW 3er fest. Beide Autos waren stark beschädigt und nicht mehr fahrbereit. Dazu waren ein Baum, Leitpfosten und ein Zaun in Mittleidenschaft gezogen worden. Der ebenfalls alarmierte Rettungsdienst kümmerte sich zu dem Zeitpunkt bereits um einen 25-Jährigen und um einen 29-Jährigen. Der 25-Jährige gab schließlich gegenüber der Polizei an, mit dem BMW 640d über den Georg-Marshall-Ring in Richtung Benhauser Straße gefahren zu sein. Als er nach links in die Karl-Schurz-Straße abbiegen wollte, sei es aus unklaren Gründen zu einer Kollision mit dem hinter ihm fahrenden 3er BMW gekommen.

Der 29-jährige Fahrer des 3er BMW teilte derweil mit, dass es wegen Wildwechsels zu dem Zusammenstoß gekommen sei. Während er sich selbständig zu einem Arzt begeben wollte, brachte ein Krankenwagen den 25-Jährigen in ein Paderborner Krankenhaus. Da die Aussagen der Unfallfahrer nicht zu den Unfallspuren passten und stattdessen der Verdacht eines illegalen Autorennens besteht, ordnete die Staatsanwaltschaft die Beschlagnahmung der Autos und der Handys der Fahrzeugführer an. Ein Verdacht auf Alkoholkonsum lag nicht vor. Der Gesamtschaden an den beiden BMW und an den weiteren Gegenständen beläuft sich auf rund 65.000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen und dem vorherigen Verhalten der Autofahrer geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Während der Unfallaufnahme ereignete sich wenige Meter von der Unfallstelle entfernt noch ein Alleinunfall. Ein 61-Jähriger war gegen 01.10 Uhr mit einem Audi A4 auf dem Georg-Marshall-Ring in Richtung Driburger Straße unterwegs. Da er die Absperrung an der Unfallstelle vermutlich zu spät erkannte, musste er zunächst eine Vollbremsung einleiten. Im Anschluss versuchte der Mann den Audi zu wenden und touchierte dabei eine Leitplanke am rechten Fahrbahnrand. Die Polizei hielt den 61-Jährigen an. Da der Verdacht auf Alkoholkonsum bestand, wurden eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 300 Euro.

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