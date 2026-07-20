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Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Sachbeschädigungen gesucht

Paderborn-Schloß Neuhaus, Paderborn-Sennelager (ots)

(ivdh) Am Sonntag, 19. Juli, beschädigten Unbekannte ein Wartehäuschen einer Bushaltstelle an der Dubelostraße in Paderborn-Schloß Neuhaus und eines am Thuner Weg in Paderborn-Sennelager. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 01.50 Uhr fielen einer Streifenwagenbesatzung zwei entglaste Scheiben eines Unterstandes an der Haltestelle "Kaiser-Heinrich-Straße" an der Dubelohstraße auf. Die Scherben lagen auf dem Boden. Am Morgen gegen 06.40 Uhr berichtete ein Zeuge über drei zerstörte Glasscheiben an der Haltestelle "Sperber Weg", die sich an dem Thuner Weg befindet.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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