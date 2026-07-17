Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Aufbruch von Zigarettenautomaten gesucht

Paderborn (ots)

(md) Zwischen Donnerstag, 18. Juni und Mittwoch, 24. Juni brachen Unbekannte einen Zigarettenautomat an der Rosenstraße in Paderborn auf und flohen mit dem Inhalt in unbekannte Richtung.

Wer Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Tatzeitraum machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

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