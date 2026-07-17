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Polizei Paderborn

POL-PB: Jugendlicher bei Unfall mit Kleinkraftrad schwer verletzt

Hövelhof (ots)

(mh) Schwere Verletzungen hat sich am frühen Donnerstagnachmittag, 16. Juli, ein jugendlicher Kleinkraftradfahrer bei einem Unfall auf der Paderborner Straße in Hövelhof zugezogen.

Der 15-Jährige war gegen 13.25 Uhr stadteinwärts unterwegs. Aus unbekannter Ursache übersah er, dass vor ihm ein 33-Jähriger in einem Ford Fiesta verkehrsbedient abbremsen musste. Der Kleinkraftradfahrer fuhr auf den Ford auf und stürzte zu Boden.

Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Paderborner Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 11.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen war die Paderborner Straße für rund 90 Minuten komplett gesperrt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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