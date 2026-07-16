Polizei Paderborn

POL-PB: Auto bei Unfall überschlagen

Delbrück (ots)

(ivdh) Eine 49-Jährige Autofahrerin verletzte sich am Donnerstagmorgen, 16. Juli, bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich von dem Leiwesdamm und der Lippstädter Straße in Delbrück leicht.

Gegen 07:00 Uhr war die Frau mit einem elfjährigen Kind in einem Dacia Duster auf dem Leiwesdamm unterwegs. Nach dem Halten vor dem Stoppschild an der Kreuzung fuhr sie in den Kreuzungsbereich ein und übersah, vermutlich auf Grund der tiefstehenden Sonne, den von rechts kommenden VW Polo. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Der Dacia überschlug sich und touchierte einen Ford, der auf der Schlinger Straße vor einem Stoppschild, wartete.

Die leichtverletzte Dacia-Fahrerin wurde mit einem Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht. Das Kind sowie die 34-jährige schwangere Polo-Fahrerin kamen vorsorglich ebenfalls in ein Paderborner Krankenhaus. Der Ford-Fahrer blieb unverletzt.

Der Dacia und der Polo mussten abgeschleppt werden.

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