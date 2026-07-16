Polizei Paderborn

POL-PB: Brandstiftung auf zwei Ackerflächen - Zeugen gesucht

Delbrück-Westenholz (ots)

(ivdh) Unbekannte haben am Mittwochabend, 15. Juli, Stroh auf zwei Feldern am Seitenweg in Delbrück-Westenholz angezündet. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 21:45 Uhr entdeckte eine Zeugin ein Feuer auf einem Strohfeld an dem Seitenweg. Kurz darauf fiel ihr eine zweite Rauchsäule auf einem abgeernteten Acker an dem Seitenweg in Höhe der Vennegosse auf. Sie verständigte die Feuerwehr, die den Brand löschte. Auf beiden Feldern brannte jeweils eine Fläche von zwei bis sechs Quadratmetern. Personen wurden nicht verletzt.

Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

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