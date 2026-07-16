PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Alleinunfall mit schwerverletzter Radfahrerin

Paderborn-Sande (ots)

(mh) Eine Fahrradfahrerin hat sich am Mittwochnachmittag, 15. Juli, bei einem Alleinunfall auf dem Altenginger Weg in Paderborn-Sande schwere Verletzungen zugezogen.

Die 64-Jährige war gegen 15.05 Uhr auf einem Schotterweg in Richtung Altenginger Weg unterwegs. Als sie an zwei Absperrschranken vorbeifuhr, stieß sie mit dem Rad gegen eine der Schranken und stürzte. Eine Zeugin alarmierte den Rettungsdienst. Ein Krankenwagen brachte die Radfahrerin, die keinen Helm trug, in ein Paderborner Krankenhaus.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren