Polizei Paderborn

POL-PB: Alleinunfall mit schwerverletzter Radfahrerin

Paderborn-Sande (ots)

(mh) Eine Fahrradfahrerin hat sich am Mittwochnachmittag, 15. Juli, bei einem Alleinunfall auf dem Altenginger Weg in Paderborn-Sande schwere Verletzungen zugezogen.

Die 64-Jährige war gegen 15.05 Uhr auf einem Schotterweg in Richtung Altenginger Weg unterwegs. Als sie an zwei Absperrschranken vorbeifuhr, stieß sie mit dem Rad gegen eine der Schranken und stürzte. Eine Zeugin alarmierte den Rettungsdienst. Ein Krankenwagen brachte die Radfahrerin, die keinen Helm trug, in ein Paderborner Krankenhaus.

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