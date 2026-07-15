Polizei Paderborn

POL-PB: Polizei sorgt für Sicherheit beim Liborifest 2026

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Paderborn (ots)

(md/ivdh) Das Liborifest in Paderborn findet vom 25. Juli bis zum 2. August statt und zählt zu den sichersten Volksfesten Deutschlands. Damit das auch in diesem Jahr so bleibt, ist die Polizei mit einem umfassenden Einsatzkonzept vor Ort.

Die Kreispolizeibehörde Paderborn zeigt während der gesamten Veranstaltungszeit täglich Präsenz auf der Kirmes, dem Pottmarkt sowie in der Innenstadt - bis in die Nacht hinein. Sowohl uniformierte als auch zivile Einsatzkräfte sind im Einsatz. Unterstützt werden sie von Diensthundeführerinnen und Diensthundeführern. In Notfällen ist die Polizei jederzeit unter der Notrufnummer 110 erreichbar.

Liboriwachen als zentrale Anlaufstellen

Die Liboriwache am Rosentor ist an Werktagen täglich von 13.00 Uhr bis zum Ende des Kirmesbetriebs besetzt, an den Wochenenden bereits ab 11.00 Uhr. Die mobile Wache an der Ecke Rathausplatz/Jühenplatz steht Besucherinnen und Besuchern täglich von 19.00 Uhr bis in die frühen Morgenstunden zur Verfügung.

Von beiden Standorten aus starten auch die gemeinsamen Streifen von Polizei und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des städtischen Büros für Ordnung, Schutz und Sicherheit (B.O.S.S.).

Eltern empfiehlt die Polizei, ihren Kindern beim Kirmesbesuch die Liboriwachen zu zeigen und deren Funktion zu erklären. Dort ist auch der sogenannte "Kinderfinder" erhältlich - ein Armband, auf dem Name und Erreichbarkeit einer Kontaktperson vermerkt werden können.

Hinweise aus der Bevölkerung sind wichtig

Alle Besucherinnen und Besucher können zu einem sicheren Fest beitragen, indem sie verdächtige Beobachtungen frühzeitig melden und sich bei Bedarf als Zeugin oder Zeuge zur Verfügung stellen. Zivilcourage kann helfen, kritische Situationen bereits vor einer Eskalation zu entschärfen. Wer Auffälligkeiten bemerkt, kann sich direkt an eine Polizeistreife wenden oder über den Polizeiruf 110 schnell Hilfe anfordern.

Standnummern erleichtern die Orientierung

Alle Stände und Fahrgeschäfte sind mit Standnummern versehen. Diese können im Notfall an Polizei, Feuerwehr oder Rettungsdienst weitergegeben werden und ermöglichen eine schnelle Standortbestimmung - insbesondere für Ortsunkundige. Die Nummern sind in den Einsatzplänen der Rettungskräfte hinterlegt.

Taschendiebe haben Hochsaison

Die Polizei rät, nur die tatsächlich benötigten Bargeldbeträge, Karten und Wertgegenstände mitzunehmen. Diese sollten möglichst verteilt und sicher in verschlossenen Innentaschen der Kleidung oder in einem Brustbeutel aufbewahrt werden. Handtaschen sollten stets geschlossen und mit dem Verschluss zum Körper unter dem Arm getragen werden. Rucksäcke sind vor dem Körper am sichersten. Auch Mobiltelefone gehören nicht in die Gesäßtasche. Grundsätzlich ist Vorsicht geboten, wenn Unbekannte gezielt das Gespräch suchen oder versuchen, abzulenken.

Alkohol am Steuer

Auto-, Rad-. Pedelec- und E-Scooter-Fahrende müssen während des Liborifestes mit verstärkten Verkehrskontrollen rechnen. Bereits ab 0,3 Promille kann der Führerschein entzogen werden, wenn Anzeichen einer Fahruntüchtigkeit vorliegen, oder es zu einem Verkehrsunfall kommt. Das gilt für alle Fortbewegungsmittel. Auch Restalkohol am Morgen danach wird häufig unterschätzt und kann die Fahrtüchtigkeit erheblich beeinträchtigen.

Die Polizei wünscht allen Besucherinnen und Besuchern ein fröhliches und sicheres Libori 2026.

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