Polizei Paderborn

POL-PB: Kreispolizeibehörde Paderborn bietet am 23. Juli kostenlose Wiegeaktion sowie Beratung zum Diebstahlschutz für Wohnwagen, Wohnmobile und Anhänger an

Paderborn (ots)

(md) Die Kreispolizeibehörde Paderborn bietet am 23. Juli von 9.00 bis 16.00 Uhr eine kostenlose Wiegeaktion für Wohnwagen und Wohnmobile an sowie Beratung zum Einbruchschutz der Fahrzeuge und des eigenen Zuhauses. Die Aktion findet auf dem Parkplatz P1 der Home Deluxe-Arena an der Wilfried-Finke-Allee 1 in Paderborn statt.

Mit diesem Angebot möchte die Verkehrssicherheitsberatung der Polizei Paderborn gemeinsam mit zwei Kollegen der Polizei Gütersloh dazu beitragen, dass Campingurlauber sicher in die Reisesaison starten.

"Wohnwagen und Wohnmobile verfügen häufig über viel Stauraum, die zulässige Zuladung fällt jedoch oftmals geringer aus als erwartet. Gerade bei Fahrzeugen mit einer zulässigen Gesamtmasse bis 3,5 Tonnen reicht der Führerschein der Klasse B aus. Überschreitet das Fahrzeug oder das Gespann diese Gewichtsgrenze, kann eine Fahrerlaubnis der Klasse B96 oder sogar BE erforderlich sein", erläutert Polizeihauptkommissar Paul Soloducha.

Informationen zu diesen und weiteren Themen erhalten Besucherinnen und Besucher bei der Wiegeaktion direkt von den Fachleuten der Polizei. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen Beratung, Aufklärung und Prävention. Eine Ahndung möglicher Ordnungswidrigkeiten erfolgt im Rahmen der Wiegeaktion ausdrücklich nicht.

Darüber hinaus ist auch das Kommissariat Prävention/Opferschutz vor Ort vertreten und informiert darüber, wie Wohnmobile, Wohnwagen und Anhänger wirksam gegen Diebstahl und Einbruch gesichert werden können. Es gibt praktische Tipps zu mechanischen und elektronischen Sicherungsmöglichkeiten und stehen für individuelle Fragen rund um den Schutz von Fahrzeugen und Wertgegenständen zur Verfügung.

Interessierte Camperinnen und Camper werden gebeten, die Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) des Zugfahrzeugs sowie des Wohnwagens beziehungsweise Wohnmobils mitzubringen.

Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Aufgrund der zu erwartenden Nachfrage kann es jedoch zu Wartezeiten kommen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell