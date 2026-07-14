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Polizei Paderborn

POL-PB: Tatverdächtiger nach räuberischem Diebstahl gefasst

Paderborn (ots)

(cr) Am Montag, 13. Juli, konnte die Polizei einen 24-jährigen Allgerier vorläufig festnehmen. Er hatte zuvor in einem Supermarkt an der Borchener Straße eine Tasche und Getränkedosen entwendet. Bei seiner Flucht verletzte er einen 34-jährigen Ladendetektiv, der noch versucht hatte ihn festzuhalten.

Der Tatverdächtige fiel dem Ladendetektiv am späten Vormittag auf, da sich dieser ziellos im Geschäft bewegte. Schließlich konnte er ihn dabei beobachten, wie er Dosen mit Energydrinks in eine Tasche steckte und ohne zu bezahlen den Kassenbereich verließ.

Als der Ladendetektiv und sein Kollege den Ladendieb ansprachen, versuchte dieser zu fliehen und schlug mit seinem Ellenbogen gegen das Gesicht des 34-Jährigen. Dabei wurde dieser leicht an der Lippe verletzt. Als die Freundin des Tatverdächtigen, die mutmaßlich außerhalb des Geschäftes gewartet hatte, dazu kam, nutzte er die Gelegenheit und floh.

Der Mann konnte wenig später durch die alarmierten Polizeibeamten auf der Ludwigstraße angetroffen werden. Er hatte sich unter einem geparkten Auto versteckt.

Die Polizei nahm den Verdächtigen vorläufig fest.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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