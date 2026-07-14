Polizei Paderborn

POL-PB: Ein leicht Verletzter durch fahrlässige Brandstiftung

Paderborn (ots)

(md) In einer städtischen Unterkunft an der Breslauer Straße in Paderborn kam es am Dienstag, 13. Juli zu einem Zimmerbrand. Auslöser war runtergefallene Zigarettenasche.

Der Brand war dem 62 Jahre alten Bewohner selbst aufgefallen, weil der Rauchmelder ausgelöst hatte. Er trug eine leichte Rauchgasvergiftung davon, die Feuerwehr löschte den Brand. Das Zimmer ist derzeit unbewohnbar, der Mann kam in einer anderen Einrichtung unter.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro.

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