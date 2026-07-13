Polizei Paderborn

POL-PB: Unfallflucht mit leichtverletztem Radfahrer - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(ivdh) Am Freitag, 10. Juli, hat sich ein Mountainbike-Fahrer bei einem Verkehrsunfall auf dem Radweg der Bahnhofsstraße leichte Verletzungen zugezogen. Eine beteiligte Fußgängerin flüchtete vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 53-jährige Radfahrer war gegen 14.05 Uhr vom Westerntor kommend stadtauswärts unterwegs. In Höhe der Bushalte, gegenüber von dem Hauptbahnhof, stieg eine Fußgängerin aus einem Bus aus. Sie verließ die Erhöhung der Bushaltestelle und betrat den Radweg. Hier stieß sie mit dem Radfahrer zusammen, der dadurch zu Boden stürzte. Die Frau entfernte sich unverzüglich in Richtung Stadtverwaltung vom Unfallort. Die Fußgängerin sei zwischen 18 und 25 Jahre alt. Sie habe lange braune Haare, die ihr ins Gesicht fallen. Die Frau habe ein helles Top und eine schwarze kurze Hose getragen.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall oder zu der geflüchteten Fußgängerin geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

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