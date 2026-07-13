Polizei Paderborn

POL-PB: Auffahrunfall mit Quad unter Alkoholeinfluss - Eine schwerverletzte Person

Büren-Steinhausen (ots)

(md) Am Sonntag, 12. Juli, kam es auf der L549 in Büren-Steinhausen zu einem Auffahrunfall, bei dem der hinterherfahrende 31 Jahre alte Quadfahrer dem vorausfahrenden Quadfahrer, 38 Jahre alt, auffuhr. Dabei verletzte sich der Auffahrende schwer.

Die beiden Männer fuhren mit ihren Quads auf der L549 Richtung Steinhausen, als der jüngere Fahrer dem älteren aus bislang ungeklärter Ursache auffuhr. Dabei verletzte er sich schwer und kam in ein Krankenhaus. Nach ersten Ermittlungen waren bei Fahrer alkoholisiert, ihnen wurden Blutproben entnommen. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Sicherstellung der Fahrzeuge an, die weiteren Ermittlungen laufen.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro.

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