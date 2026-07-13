Polizei Paderborn

POL-PB: Eine schwer und eine leichtverletzte Person bei Motorradunfall

Bad Wünnenberg-Fürstenberg (ots)

(md) Am Samstag, 11. Juli kam es gegen 18.45 Uhr zu einem Unfall zwischen Motorradfahrenden auf der Marsberger Straße, bei der sich ein 28-Jähriger aus dem Kreis Gütersloh schwer verletzte.

Am frühen Sonntagabend war ein 28 Jahre alter Mann aus Gütersloh auf seiner Kawasaki auf der Marsberger Straße unterwegs und wendete nach ersten Erkenntnissen an einer Einmündung in Richtung Fürstenberg. Dabei übersah er augenscheinlich einen 20 Jahre alten Mann auf seiner KTM- Maschine aus dem Hochsauerlandkreis, der Marsberger Straße aus Fürstenberg kommend, in Fahrtrichtung Essentho befuhr. Zuvor hatte der Gütersloher diesen nach Aussage des KTM-Fahrers noch überholt. Die beiden Motorräder kollidierten, der Gütersloher verletzte sich dabei schwer und kam in ein Krankenhaus. Der Mann aus dem Hochsauerlandkreis verletzte sich leicht.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 30.000 Euro.

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