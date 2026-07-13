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Polizei Paderborn

POL-PB: Kabeldiebstähle von zwei Baustellen - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(mh) Unbekannte Täter haben zwischen Mittwoch, 08. Juli, und Freitag, 10. Juli, Kupferkabel gestohlen. Betroffen waren Baustellen an der Pipinstraße und an der Straße Oberes Feld in Paderborn. Die Polizei sucht Zeugen.

An der Pipinstraße trennten die Diebe zwischen Donnerstag, 09. Juli, 16 Uhr, und Freitag, 10. Juli, 09.00 Uhr, Kabel von zwei Stromverteilerkästen. Der Diebstahl an der Straße Oberes Feld ereignete sich zwischen Mittwoch, 08. Juli, 18.15 Uhr, und Donnerstag, 09. Juli, 06.15 Uhr. In beiden Fällen müssen die Täter ein Fahrzeug zum Abtransport der Beute verwendet haben.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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