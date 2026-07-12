Polizei Paderborn

POL-PB: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 62-Jährigen

Paderborn-Wewer (ots)

(MK) Am Samstagmorgen (11.07.2026) wurde ein 62-jähriger Mann von seiner Ehefrau als vermisst gemeldet. Der Vermisste beendete seine Nachtschicht in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 00:19 Uhr bei seinem Arbeitgeber an der Barkhauser Straße in Paderborn und fuhr mit seinem Pedelec vom Gelände. Entgegen seiner sonstigen Gewohnheiten und Absprache kehrte er nicht nach Hause zurück.

Nach Bekanntwerden des Sachverhalts wurden umfangreiche polizeiliche Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen u.a. mit dem Einsatz eines Polizeihubschraubers sowie einen Mantrailing-Diensthund und Flächensuchhunden durchgeführt. Die Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang erfolglos.

Der 62-jährige ist 190 cm groß und schlank. Er hat kurze graue Haare und trägt eine dunkelblaue Stoffhose mit einem hellblauen Polo-Shirt oder Hemd der Firma Padersprinter. Ggf. ist er mit einer schwarzen Jacke und einer Warnweste bekleidet. Er führt ein schwarzes Pedelec der Marke Hercules mit sich.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe und fragt:

Wer hat den Vermissten seit Samstag (11.07.2026) 00:19 Uhr gesehen? Ein Foto der vermissten Person ist im Fahndungsportal der Polizei NRW einsehbar unter der Adresse https://polizei.nrw/fahndung/209499.

Hinweise bitte an die Polizei Paderborn unter der Telefonnummer 05251 / 306 - 0.

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