Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Pedelec-Diebstahl gesucht

Salzkotten (ots)

(md) Die Polizei sucht Zeugen zu einem Pedelec-Diebstahl zwischen Mittwoch, 8. Juli, 21.30 Uhr und Donnerstag, 9. Juli, 7.00 Uhr an der Ewertstraße in Salzkotten.

Unbekannte hatten die Garagentür aufgebrochen und zwei hochwertige Fahrräder gestohlen. Der Einbruch fiel dem Bewohner des Einfamilienhauses am Donnerstagmorgen auf und er alarmierte die Polizei.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Eine kompetente Sicherheitsberatung in Sachen Einbruchschutz bietet das zuständige Kriminalkommissariat Prävention/Opferschutz der Kreispolizeibehörde Paderborn. Diese Beratung ist in allen Fällen kostenlos. Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/riegel-vor-sicher-ist-sicherer

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell