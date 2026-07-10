Polizei Paderborn

POL-PB: Potenzieller Einbrecher auf frischer Tat gestellt

Altenbeken (ots)

(md) An einem Supermarkt in Altenbeken konnte die Polizei am Freitag, 10. Juli gegen 2.45 Uhr einen potenziellen Einbrecher stellen und in Gewahrsam nehmen.

Die Polizei begab sich, als der Einbruchalarm ausgelöst wurde, zu dem Supermarkt an der Hüttenstraße und traf dort auf den Tatverdächtigen. Auf den Videoaufzeichnungen war zu sehen, wie der Mann versucht hatte, die Glastür mit Tritten zu öffnen. Die Einsatzkräfte nahmen den 23 Jahre alten, justizbekannten Syrer in Gewahrsam.

Es entstand Sachschaden.

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