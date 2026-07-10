Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht

Paderborn (ots)

(cr) Unbekannte brachen zwischen Dienstag, 7. Juli, 14.10 Uhr, und Donnerstag, 9. Juli, 15.20 Uhr, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Ferdinandstraße in Paderborn ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Einbrecher drangen gewaltsam durch die Wohnungstür in die Wohnung ein, durchsuchten diese nach Wertgegenständen und flohen danach in unbekannte Richtung.

Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen sowie verdächtige Wahrnehmungen zum Tatzeitraum in Tatortnähe nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251 306-0 entgegen.

Das Kommissariat Prävention/Opferschutz berät kostenfrei zum Einbruchschutz. Tipps und Kontakte sind auf der Homepage der Paderborner Polizei zu finden: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz-1

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