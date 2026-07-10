Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrüche in Scheunen - Polizei sucht Zeugen

Lichtenau-Atteln (ots)

(mh) Unbekannte Täter sind zwischen Mittwoch, 08. Juli, 16.00 Uhr, und Donnerstag, 09. Juli, 09.45 Uhr, in Scheunen, die im Kreuzungsbereich der Heierstraße mit der Markusstraße in Lichtenau-Atteln stehen, eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Einbrecher beschädigten mehrere Schlösser, um sich Zugang zu verschaffen. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

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