Polizei Paderborn

POL-PB: Pedelecfahrer stoßen zusammen - Frau verletzt sich schwer

Paderborn (ots)

(mh) Eine Pedelecfahrerin hat sich am Donnerstagabend, 09. Juli, bei einem Unfall auf dem an die Salzkottener Straße in Paderborn angrenzenden Radweg schwere Verletzungen zugezogen.

Die 72-Jährige war gegen 18.15 Uhr in Richtung des Frankfurter Wegs unterwegs. In einer Kurve kam ihr ein 59-Jähriger entgegen, der mit seinem Pedelec vermutlich mittig auf dem Radweg fuhr. Beide konnten nicht mehr ausweichen, stießen zusammen und stürzten zu Boden. Ein Zeuge alarmierte den Rettungsdienst. Während der Mann unverletzt blieb, kam die Frau per Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus. Der Schaden an den Rädern beläuft sich auf rund 800 Euro.

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