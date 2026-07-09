Polizei Paderborn

POL-PB: Unfallflucht mit leichtverletztem Kind - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(ivdh) Am Mittwoch, 08. Juli, hat sich ein elfjähriger Radfahrer bei einem Unfall auf dem Tegelweg in Paderborn leichte Verletzungen zugezogen. Ein beteiligter Autofahrer flüchtete vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen.

Einen Tag später meldete sich die Mutter mit ihrem verletzten Sohn bei der Polizei. Nach Angaben des Jungen, sei er gegen 13.45 Uhr alleine mit dem Fahrrad auf dem Tegelweg in Richtung Schützenplatz unterwegs gewesen. Im Bereich der Fahrradstraße, zwischen den Einmündungen Greitelerweg und Greiteler Gärten, sei ein Auto mit hoher Geschwindigkeit von hinten an das Kind herangefahren. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, lenkte der Elfjährige nach rechts. Bei der Lenkbewegung verlor er das Gleichgewicht und stürzte zu Boden. Der Autofahrer soll seine Fahrt fortgesetzt haben, ohne sich um das Unfallgeschehen zu kümmern. Das Auto sei weiß gewesen. Ein Nummernschild ist nicht bekannt. Ein Rettungswagen war nicht vor Ort.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall, dem geflüchteten Auto oder zu dem Fahrer geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

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