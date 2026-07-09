Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Einbruch in Jugendzentrum gesucht

Hövelhof (ots)

(md) Unbekannte versuchten zwischen Dienstag, 7. Juli, 21.00 Uhr und Mittwoch, 8. Juli, 6.00 Uhr in ein Kinder- und Jugendzentrum in Hövelhof an der Senner Straße einzubrechen und flohen in unbekannte Richtung.

Der Einbruch fiel einer Reinigungskraft am Mittwochmorgen auf und sie verständigte die zuständige Ansprechperson und die Polizei. Unbekannte hatten versucht, über ein Fenster in die räume zu gelangen und warne dann in unbekannte Richtung geflohen.

Wer Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen im Tatzeitraum geben kann, wird gebeten, sich über die Rufnummer 05251 306-0 bei der Polizei zu melden.

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