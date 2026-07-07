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Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrüche in Container - Polizei sucht Zeugen

Altenbeken (ots)

(mh) Unbekannte Täter sind zwischen Samstag, 04. Juli,13.00 Uhr, und Montag, 06. Juli, 06.00 Uhr, in Baucontainer an der Dionysiusstraße in Altenbeken-Buke eingebrochen. Die Polizei sucht Zeuge.

Die Einbrecher beschädigten die Schließanlagen der Container und durchwühlten im Anschluss die Räume. Danach flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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