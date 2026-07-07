Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrüche in Baucontainer - Polizei sucht Zeugen

Paderborn-Neuenbeken (ots)

(mh) Unbekannte Täter sind zwischen Sonntag, 05. Juli, 19.00 Uhr, und Montag, 06. Juli, 06.10 Uhr, in Baucontainer an dem Weg Dune in Paderborn-Neuenbeken eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Einbrecher beschädigten die Schließanlagen, um in die Container zu gelangen. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

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