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Polizei Paderborn

POL-PB: Pferd durch spitzen Gegenstand am Kopf verletzt - Polizei sucht Zeugen

Delbrück-Hagen (ots)

(mh) Ein Pferd ist zwischen Dienstag, 23. Juni, 00:01 Uhr, und Dienstag, 30. Juni, 15.30 Uhr, vermutlich mit einem spitzen Gegenstand am Kopf verletzt worden. Tatort war eine Weide am Blumenweg in Delbrück-Hagen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Halterin des Pferdes stellte die Schnittwunde am 30. Juni fest. Sie brachte das Tier zu einem Tierarzt und meldete den Vorfall. Die Polizei ermittelt wegen einer Straftat nach dem Tierschutzgesetz und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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