Polizei Paderborn

POL-PB: Versuchter Einbruch in Baumarkt - Zeugen gesucht

Büren (ots)

(ivdh) Am Sonntagmorgen, 05. Juli versuchten Unbekannte in einen Baumarkt an der Werkstraße in Büren einzubrechen. Die Polizei sucht Zeugen.

Um 06.48 Uhr löste die Alarmanlage des Baumarktes aus, als die Täter die Eingangstür gewaltsam beschädigten. Sie drangen nicht in das Gebäude und flüchteten ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Als ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes vor Ort ankam, verständigte er die Polizei.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05251 306-0 bei der Paderborner Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell