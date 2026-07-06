Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in ein Vereinsheim - Zeugen gesucht

Paderborn-Sennelager (ots)

(ivdh) Am vergangenen Wochenende brachen Unbekannte in ein Sportheim an der Sennelagerstraße in Paderborn-Sennelager ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Zeitraum von Samstag, 04. Juli, 14.00 Uhr und Sonntag, 05. Juli, 08.00 Uhr gelangten die Täter auf das Gelände. Dort beschädigten sie ein Fenster und verschafften sich so Zutritt in das Vereinsheim. Sie durchwühlten einen Raum und flüchteten mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen kann, die im Tatzeitraum wahrgenommen wurden, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05251 306-0 bei der Paderborner Polizei zu melden.

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