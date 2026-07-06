Polizei Paderborn

POL-PB: Kabeldiebstahl von Baustelle - Zeugen gesucht

Bad Wünnenberg (ots)

(md) Die Polizei sucht Zeugen zu einem Kabeldiebstahl von einer Baustelle an einem Solarpark in Bad Wünnenberg zwischen Freitag, 3. Juli, 18.30 Uhr und Samstag, 4. Juli 7.00 Uhr.

Unbekannte stahlen von dem Gelände der Anschrift Am Futterloch 15 Kilometer Verbindungskabel. Der Diebstahl fiel einem Mitarbeiter des Solarparks am Samstagmorgen auf. Unbekannte hatten die Umzäunung beschädigt und die Kabel abgeschnitten, bevor sie, wahrscheinlich mit einem Fahrzeug, in unbekannte Richtung flohen.

Bereits zwischen dem 6. Juni und dem 8. Juni kam es zu eine einem ähnlichen Diebstahl in Bad Wünnenberg (vgl. Pressebericht vom 09. Juni: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/6290608).

Es entstand massiver Sachschaden, die Polizei sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Paderborn unter der Rufnummer 05251 306-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell