Polizei Paderborn

POL-PB: Rollerfahrer verletzt sich bei Zusammenstoß mit Auto schwer

Paderborn (ots)

(md) Am Freitag, 3. Juli, kam es gegen 14.35 Uhr an der Kreuzung Haustenbecker Straße und Holsteiner Weg zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einen Motorroller, bei dem sich der Rollerfahrer schwer verletzte.

Am Nachmittag war eine 60 Jahre alte Frau in ihrem Mercedes mit zwei Mitfahrenden auf der Haustenbecker Straße in Fahrtrichtung des Brandenburger Wegs in Paderborn unterwegs. Zeitgleich war ein 17 Jahre alter junger Mann auf seinem Roller auf der Haustenbecker Straße in Fahrtrichtung An der Talle unterwegs. Auf Höhe der Einmündung Holsteiner Weg kam es aus bisher ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß bei dem der Rollerfahrer stürzte und sich schwer verletzte. Er kam in ein Paderborner Krankenhaus. Die Insassen des Mercedes verletzten sich nicht.

Nach ersten Ermittlungen war der junge Mann nicht im Besitzt eines Führerscheins und der Roller nicht zugelassen war. Es entstand Sachschaden in Höhe von 7.600 Euro.

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