POL-PB: Radfahrer verletzt sich bei Alleinunfall schwer
Paderborn (ots)
(mh) Bei einem Alleinunfall auf der Riemekestraße in Paderborn hat sich ein Fahrradfahrer in der Nacht zu Sonntag, 05. Juli, schwere Verletzungen zugezogen.
Der 66-Jährige befuhr die Straße gegen Mitternacht. Aus ungeklärter Ursache stürzte der Mann, der keinen Helm trug, nach rechts und prallte mit dem Kopf auf dem Bürgersteig auf. Zeugen entdeckten ihn dort schließlich, leisteten erste Hilfe und alarmierten den Rettungsdienst. Ein Krankenwagen brachte den Fahrradfahrer in ein Paderborner Krankenhaus. Da der Verdacht auf vorherigen Alkoholkonsum bestand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.
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