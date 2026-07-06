Polizei Paderborn

POL-PB: Auffahrunfall mit einer schwerverletzten Autofahrerin

Büren (ots)

(mh) Bei einem Verkehrsunfall auf der Bahnhofstraße in Büren hat sich am Freitagnachmittag, 03. Juli, eine Autofahrerin schwere Verletzungen zugezogen. Beteiligt waren insgesamt drei Autos.

Eine 26-Jährige fuhr gegen 15.45 Uhr mit einem Suzuki Liana in Richtung Königsstraße. Im Kreuzungsbereich mit der Lindenstraße erkannte sie zu spät, dass vor ihr ein Mercedes Benz, in dem ein 29-Jähriger saß, verkehrsbedingt bremste. Der Suzuki fuhr auf den Mercedes auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Benz auf einen vor ihm haltenden Hyundai i30, der von einem 25-Jährigen gefahren wurde, geschoben.

Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Paderborner Krankenhaus. Zwei Kinder im Alter von sieben und drei Jahren, die als Beifahrer im Suzuki saßen, blieben ebenso unverletzt, wie die Autorfahrer in den weiteren beteiligten Fahrzeugen. Der Suzuki und der Mercedes waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an den Autos beläuft sich auf rund 17.500 Euro. Während der Bergungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die Bahnhofstraße für rund 75 Minuten komplett gesperrt.

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