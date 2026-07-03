Polizei Paderborn

POL-PB: Eröffnung der neuen Polizeiwache Delbrück - Wegweisendes Projekt für Sicherheit und Bürgernähe

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Delbrück (ots)

(md) Die neue Polizeiwache Delbrück, ansässig an der Oststraße 36, ist nun offiziell eröffnet. Gebaut nach modernsten Standards durch die beiden lokalen Investoren, Philipp Fecke und Jörg Stratmann von der Fecke & Stratmann Immobilien GmbH & Co. KG, war zur feierlichen Schlüsselübergabe am Freitagvormittag, 03. Juli, auch der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul, angereist.

Nach den Grußworten des Innenministers und weiteren kurzen Ansprachen unter anderem durch Behördenleiter, Landrat Christoph Rüther, und durch die Abteilungsleiterin Polizei, Leitende Polizeidirektorin Margit Picker, folgten die symbolische Schlüsselübergabe und schließlich das Durchschneiden eines Polizeiabsperrbandes.

Die neue Polizeiwache Delbrück markiert das Finale eines mehrjährigen Prozesses zur Modernisierung der Liegenschaften und steht für Aufbruch, Weiterentwicklung und Nahbarkeit der Polizei Nordrhein-Westfalen (NRW) in der Region. Im Januar 2019 wurde dafür in der Kreispolizeibehörde Paderborn die Projektgruppe "Liegenschaften" gegründet. 2023 wurde die Wache Delbrück ausgeschrieben und der Mietvertrag im Mai 2024 unterzeichnet. Der symbolische Spatenstich erfolgte im April 2025. Der Standortwechsel von dem bisher in der Südstraße 39 genutzten Objekt aus dem Jahr 1980 war notwendig geworden, da der Eigentümer Eigenbedarf angemeldet hatte. Der Neubau schafft nun ausreichend Kapazitäten und bessere Voraussetzungen für moderne Polizeiarbeit.

Die neue Wache, welche auf einem 2.500 Quadratmeter großen Grundstück steht und über eine Nutzfläche von rund 680 Quadratmetern verfügt - das ist fast das 2,5-fachen des bisherigen Standorts - ist barrierefrei und technisch auf dem neuesten Stand. Sie verfügt über eine nachhaltige Energieversorgung durch Photovoltaik und Wärmepumpe. Eine Dachbegrünung sorgt aus ökologischer Sicht für Nachhaltigkeit. Die optimierte Raumaufteilung unterstützt darüber hinaus die täglichen Arbeitsprozesse und das Sicherheitskonzept entspricht den aktuellen Anforderungen.

Für die Einsatzkräfte und Bürgerinnen und Bürger ergeben sich zahlreiche Vorteile: Die neue Wache befindet sich präsenter im Zuständigkeitsbereich. Sie ist an die Hauptzufahrtsstraße angebunden, was eine schnelle Vor-Ort-Verfügbarkeit und die Nähe zur Bevölkerung gewährleistet. Gleichzeitig werden die Reaktions- und Einsatzfähigkeit verbessert.

Leiterin der Polizeiwache Delbrück ist die 51-jährige Stefanie Lahme. Sie ist die erste Frau, die eine Polizeiwache im Kreis Paderborn leitet. Zuvor war die Polizeihauptkommissarin stellvertretende Wachleiterin in Büren. Am neuen Standort sind 21 Beamtinnen und Beamte im Schichtbetrieb im Einsatz.

Für die Realisierung verantwortlich waren die beiden lokalen Investoren, Philipp Fecke und Jörg Stratmann, von der Fecke & Stratmann Immobilien GmbH & Co. KG. Die Kreispolizeibehörde Paderborn hat die neue Liegenschaft gemietet. Sie setzt damit die landesweite Strategie zur Anmietung moderner Polizeiliegenschaften fort. Ziel bleibt eine zukunftsfähige, handlungsfähige Polizei mit regionaler Verankerung und erkennbarer Bürgernähe.

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