Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Firma - Polizei sucht Zeugen

Delbrück-Schöning (ots)

(mh) Ein unbekannter Täter ist zwischen Mittwochabend, 01. Juli, 20.00 Uhr, und Donnerstagnacht, 02. Juli, 01.30 Uhr, in ein Unternehmen am Grafhörsterweg in Delbrück-Schöning eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Einbrecher beschädigte ein Fenster, um in das Gebäude zu gelangen. Er durchwühlte die Räumlichkeiten und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

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