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Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in einen Baumarkt - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(mh) Ein unbekannter Täter ist am Donnerstagabend, 02. Juli, in einen Baumarkt an der Straße Grüner Weg in Paderborn eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Einbrecher beschädigte die Eingangstüren, um in das Gebäude zu gelangen. Er durchwühlte den Kassenbereich und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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