Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in drei Lagerräume - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(mh) Ein unbekannter Täter ist zwischen Mittwochabend, 01. Juli, 20.30 Uhr, und Donnerstagmorgen, 02. Juli, 05.45 Uhr, in drei Lagerräume im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Petersstraße in Paderborn eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Einbrecher beschädigte die Schließsysteme der Türen, durchwühlte die Lagerräume und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell