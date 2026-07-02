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Polizei Paderborn

POL-PB: Denk- und Dankzettel bei Verkehrskontrollen eingesetzt

POL-PB: Denk- und Dankzettel bei Verkehrskontrollen eingesetzt
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Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)

(md) Am Vormittag des 01. Juli fanden bei der Verkehrssicherheitsaktion "Dank- und Denkzettel" Geschwindigkeitskontrollen im Bereich der Hauptschule Mastbruch in Paderborn-Schloß Neuhaus am Schatenweg statt.

Begleitet wurde die Aktion von Grundschülerinnen und -schülern der Josefsgrundschule Mastbruch, die im Unterricht Bilder mit positiven und negativen Smileys, die sogenannten Denk- und Dankzettel gestaltet hatten, die dann verteilt wurden. Die Kontrollen führten der Verkehrsdienst und die Verkehrssicherheitsberatung morgens zwischen 07.30 Uhr und 08.45 Uhr und zwischen 11.15 Uhr und 12.30 Uhr durch.

Zu Schulbeginn wurden vier Geschwindigkeitsüberschreitungen mit Verwarngeldern sanktioniert. Gegen einen Verkehrsteilnehmer wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige geschrieben. In der Abholzeit war deutlich weniger Verkehr auf dem Schatenweg zu verzeichnen. Ein Verkehrsteilnehmer musste ein Verwarngeld entrichten.

Die Kontrollaktion fand bei allen Beteiligten großen Anklang. Autofahrende, die sich ordnungsgemäß an die Geschwindigkeitsbegrenzung gehalten haben, erhielten dabei als Lob einen "Dankzettel" von den an der Aktion teilnehmenden Kindern. Im Gegenzug gab es von den Kindern einen nett gemeinten "Denkzettel" bei Verstößen. Die Kinder führten dann gemeinsam mit der Polizei ein Gespräch mit dem Autofahrenden, um für die Gefahren für Kinder im Straßenverkehr zu sensibilisieren.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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