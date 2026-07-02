Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Einbruch in Werkzeuggeschäft gesucht

Paderborn (ots)

(md) An der Senefelder Straße in Paderborn kam es am Donnerstag, 02. Juli gegen 1.10 Uhr zu einem Einbruch in ein Werkzeuggeschäft. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Sicherheitsdienst beobachtete per Videoüberwachung, wie ein eine maskierte Person die Glasscheibe der Haupteingangstür eintrat und dann durch das Loch in das Objekt kroch und kurze Zeit später wieder durch dasselbe Loch flüchtete.

Die eigesetzten Polizeikräfte konnten am Geschäft niemanden antreffen. Es entstand mindestens Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Wer verdächtige Fahrzeuge oder Personen wahrgenommen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

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