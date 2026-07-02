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Polizei Paderborn

POL-PB: Nicht versichert, Fahrzeug manipuliert, zu zweit unterwegs: 15-Jähriger flüchtet mit E-Scooter

Paderborn (ots)

(md) Am Mittwochabend, 01. Juli, kam es gegen 22.00 Uhr im Innenstadtbereich von Paderborn zu einer Verfolgungsfahrt, nachdem sich ein E-Scooter-Fahrer einer Polizeikontrolle entziehen wollte.

Die Polizei beabsichtigte den Fahrer eines E-Scooters anzuhalten und zu kontrollieren, der der Jugendliche auf dem Scooter in Begleitung unterwegs war. Die Anhalteaufforderung aus dem Lautsprecher des Streifenwagens ignorierter der 15-Jährige, seine weibliche Beifahrerin sprang ab und flüchtetet zu Fuß. Der E-Scooter-Fahrer fuhr weiter über innerstädtische Straßen und Gehwege, teilweise über rot zeigende Ampeln. Als der Jugendliche im weiteren Verlauf das Fahrzeug auf einem kombinierten Geh- und Radweg wendetet, stoppte ihn ein Polizist, der ihm zu Fuß gefolgt war.

Die Ermittlungen ergaben, dass der Scooter bezüglich der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 20 Kilometer pro Stunde manipuliert und nicht versichert war. Die Beamten stellten ihn sicher. Der 15-jährige Deutsche hatte außerdem keine Fahrerlaubnis, die für Scooter mit höherer Geschwindigkeit als 20 Stundenkilometer benötigt wird. Er kam in Gewahrsam und wurde der Mutter übergeben. Die Polizei fertigte Strafanzeigen wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und Fahren ohne Führerschein. Personen kamen bei der Fahrt nicht zu Schaden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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