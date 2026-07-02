Polizei Paderborn

POL-PB: Feuer nach technischem Defekt zerstört Schuppen im Garten

Delbrück-Bentfeld (ots)

(mh) Ein technischer Defekt war Mittwochmorgen, 01. Juli, vermutlich der Auslöser für den Brand eines Schuppens an der Bentfelder Straße in Delbrück-Bentfeld.

Ein Autofahrer hatte gegen 06.50 Uhr eine Rauchentwicklung wahrgenommen und die Anwohner eines angrenzenden Wohnhauses gewarnt. Diese versuchten zunächst noch das Feuer selbst zu löschen, alarmierten dann aber die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen der Flammen auf das Wohngebäude verhindern und den Brand schließlich löschen.

Verletzt wurde niemand. Die Gartenlaube wurde allerdings komplett zerstört. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Während der Löscharbeiten war die Bentfelder Straße für rund zweieinhalb Stunden komplett gesperrt. Die Polizei leitete den Verkehr ab.

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