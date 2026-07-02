Polizei Paderborn

POL-PB: Tipps für sichere Ferien: Beratung der Paderborner Polizei im Ahorn-Sportpark kann online gebucht werden

Paderborn (ots)

(md) Die Polizei Paderborn bietet ein kostenfreies Beratungsangebot an: Am Donnerstag, 9. Juli sind die Verkehrssicherheitsberatung und das Kommissariat Prävention/Opferschutz von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr im Foyer des Ahorn-Sportparks in Paderborn vor Ort. Im Fokus stehen der sicherere Weg in den Urlaub und wie dafür gesorgt werden kann, dass nach dem Urlaub keine böse Überraschung wartet, etwa in Form eines Einbruchs.

Interessenten können am Ablenkungssimulator testen, wie sicher das eigene Fahrverhalten in unterschiedlichen Situationen ist. Das Ziel der Paderborner Polizei: Aufklären, damit gefährliche Verkehrssituationen gar nicht erst entstehen.

Auch für Diebe und Betrüger sind die Sommerferien die schönste Zeit des Jahres: Sie nutzen bevorzugt Zeiten, in denen besonders viele Menschen unterwegs sind, um leicht an Beute zu kommen. Auch hier beraten die Polizistinnen und Polizisten vor Ort und geben Tipps.

Das kostenfreie Präventionsangebot der Polizei Paderborn am 9. Juli 2025 von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr kann online gebucht werden.

Reservieren Sie Ihren Termin unter: https://www.ahorn-sportpark.de/ oder https://booking.locaboo.com/de/ahorn-sportpark-ggmbh

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