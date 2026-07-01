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Polizei Paderborn

POL-PB: Alleinunfall mit lebensgefährlich verletztem Fahrradfahrer

Paderborn (ots)

(mh) Bei einem Alleinunfall auf dem Radweg der Husener Straße in Paderborn, hat sich am frühen Dienstagabend, 30. Juni, ein Fahrradfahrer lebensgefährliche Verletzungen zugezogen.

Der 38-jährige Mann, der einen Helm trug, war gegen 17:25 Uhr in Richtung Innenstadt unterwegs. Aus ungeklärter Ursache bremste er wahrscheinlich stark ab und stürzte dadurch über den Lenker des Fahrrads. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Paderborner Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen war der Geh- und Radweg der Husener Straße für rund zwei Stunden komplett gesperrt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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