Polizei Paderborn

POL-PB: Videomaterial nach gefährlicher Körperverletzung auf Restaurantparkplatz gesucht

Paderborn (ots)

(mh) Nach einer gefährlichen Körperverletzung, die sich bereits am Freitagabend, 22. Mai, auf dem McDonalds-Parkplatz am Schäferweg in Paderborn ereignet hat, sucht die Polizei Videomaterial.

Gegen 22:05 Uhr fuhr ein weißer Audi SQ7, der mit in Paderborn wohnenden Syrern besetzt war, auf den Parkplatz. Der Fahrer hielt zielgerichtet neben einer Personengruppe und forderte einen 21-jährigen Afghanen aus Lichtenau auf, in das Auto zu steigen. Als dieser ablehnte, stiegen der 23-jähriger Fahrer und ein 21-jähriger Beifahrer aus und versuchten, den Mann gewaltsam in den Audi zu ziehen.

Dessen 20-jähriger Bruder mischte sich ein und es entstand eine körperliche Auseinandersetzung, in die ein weiterer 19-jähriger Syrer eingriff, nachdem er aus einem Mercedes ausgestiegen war. Das Fahrzeug war kurz nach dem Audi auf den Parkplatz gefahren. Die drei Tatverdächtigen schlugen und traten noch auf die beiden Afghanen ein, als diese bereits am Boden lagen. Zeugen alarmierten die Polizei. Als die Syrer dies mitbekamen, verließen sie den Parkplatz im Audi und im Mercedes.

Rettungswagen brachten die beiden Geschädigten in Paderborner Krankenhäuser. Ein weiterer 22-jähriger Afghane, der zwischenzeitlich schlichten wollte, musste ebenfalls leicht verletzt in einem Krankenhaus behandelt werden.

Da zur Tatzeit viele Menschen in dem Fast-Food-Restaurant und auf dem Parkplatz anwesend waren und die Situation beobachtet haben, bittet die Polizei darum, ihr Handyaufnahmen von dem Vorfall zu schicken. Zeugen werden gebeten, sich entsprechend über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

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